Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu geldi: Sağanak yağış ve kar bekleniyor! 19 Aralık 2020 bugün hava nasıl olacak?

KARADENİZ'İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Ardahan'da hafif kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

SİS, PUS VE BUZLANMAYA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesiyle beraber İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu şöyle: