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‘Milyon verseler satmam’

'de 20 saniye öttükten sonra düşüp bayılan "Bahtiyar" isimli horozunu 1 milyon lira verseler dahi satmayacağını söyleyen tekstil işçisi Okan Gökbudak "Horozumla yatıp horozumla kalkıyorum. 'Çalmasınlar' diye işyerime götürüyorum" diye konuştu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 19.12.2020 ABONE OL
‘Milyon verseler satmam’
Denizli'de 20 saniye öttükten sonra düşüp bayılan "Bahtiyar" isimli horoz, sosyal medyadaki görüntüleriyle büyük ilgi gördü. "Bahtiyar" için 25 bin lira değerindeki otomobilini teklif eden 46 yaşındaki servis şoförü Ahmet Şimşek, "Eğer sahibi Bahtiyar'ı bana satsaydı, 'Bizimkiler' dizisindeki 'Katil' tiplemesiyle tanınan Aykut Oray gibi koltuğumun altına alıp gezdirirdim" dedi. Horozunu 1 milyon lira verseler dahi satmayacağını söyleyen tekstil işçisi Okan Gökbudak (28) ise "Horozumla yatıp horozumla kalkıyorum. 'Çalmasınlar' diye işyerime götürüyorum. Arabama binip geziyoruz" diye konuştu.
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‘Milyon verseler satmam’
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