Minik Deniz Su’ya polisten sürpriz doğum günü

Adana'da polisi, babası cezaevinde olduğu için maddi imkansızlık yaşayan 3 yaşındaki Deniz Su Kıvrım'ın doğum gününü kutladı. Karşısında polis ağabey ve ablalarını gören Minik Deniz Su, önce dilek tuttu sonra pastasının mumlarını üfledi. Hediyesini alan küçük kız büyük mutluluk yaşadı.

"YARIN KARDEŞİMİN DOĞUM GÜNÜ"

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Reyhan Kıvrım (29), eşinin cezaevine girmesinin ardından 3 çocuğuyla birlikte geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Komşularından aldıkları yardımlarla ihtiyaçlarını karşılayan ailenin en küçük çocuğu 3 yaşındaki Deniz Su'nun doğum günü geldi ancak Kıvrım ailesi doğum günü pastası alamadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden polise ulaşan Deniz Su'nun ablası Fadime Medine Kıvrım (12), "Yarın kardeşimin doğum günü. Ona doğum günü pastası alamıyoruz. Annem çok üzülüyor" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri küçük Deniz Su'yu mutlu etmek için kolları sıvadı. Yaptırdıkları yaş pasta ve oyuncaklarla eve giden polisleri kapıda gören Deniz Su çok mutlu oldu. Küçük kız, dilek tutup mumları üfleyerek doğum gününü kutladı. Anne Reyhan Kıvrım (29), "Büyük kızım dün polis merkezine mesaj atmış ve 'bugün kardeşimin doğum günü pastasını alamıyoruz, annem de çok üzülüyor' demiş. Onun içinde polisler bugün geldiler. Allah razı olsun, kızımın doğum gününü kutladılar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutluyum" diye konuştu.