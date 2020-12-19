Narkotik köpeği Uzi tepki verdi! Çamurlukta eroin bulundu

Terör örgütü PKK'nın baş finansman kaynağı olan uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Adana'da polisin otoyolda yaptığı takibin ardından durdurulan araçta özel eğitimli narkotik köpek 'Uzi' ile arama yapıldı. Polis, hafif ticari aracın çamurluk kısmında 6 kilo 750 gram eroin ele geçirirken olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü S.A., tutuklandı.

TAKİBE ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirilerek pazarlanacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen hafif ticari aracın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olduğu belirlendi. Polis, şüpheli aracı takibe alarak emniyet şeridinde durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile arama yapıldı.

TUTUKLANDI

Özel eğitimli köpek Uzi'nin çamurluk kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, motor kaputunun içerisinde gizli bölme bulundu. Poşetle kapatılan bölmeyi inceleyen polis, çamurluğun içerisine zulalanmış 6 kilo 750 gram eroin ele geçirdi. Aracın sürücüsü S.A. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.