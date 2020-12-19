Nevşehir'in koyun çetesi dünyayı güldürdü

Nevşehir''de sürüden küçükbaş hayvan çetesinin belediye binasını bastığı görüntüler dünyada yankı da buldu. Dünya basınının ekranlarına taşıdığı görüntüleri Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı "Dünyayı gülümsettik" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Nevşehir'de geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sürüden kaçan 1 koyun bir keçi ve 3 kuzunun şehir merkezine inerek belediye binasına girmeye çalıştığı görüntüler milyonları gülümsetti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın "1 koyun, bir keçi ve 3 kuzu tarafından esir alındık" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştığı o ana ait görüntüler kısa sürede yayıldı.

DÜNYAYI GÜLÜMSETTİK

Koyun çetesinin Nevşehir Belediyesi'ni basarak personeli kovaladığı onlara ait güvenlik kamera görüntüleri dünya basının da geniş yer buldu. Dünyaca ünlü haber ajansları ve televizyon kanalları koyun çetesini ekranlarına taşıdı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Belediyeye yürüyen koyun ve çetesinin yabancı televizyon kanallarında yayınlanan haberlerini sosyal medya hesabından "Dünyayı gülümsettik" başlığıyla paylaştı.