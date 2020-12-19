Nevşehir'in koyun çetesi dünyayı güldürdü

Nevşehir''de sürüden küçükbaş hayvan çetesinin belediye binasını bastığı görüntüler dünyada yankı da buldu. Dünya basınının ekranlarına taşıdığı görüntüleri Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı "Dünyayı gülümsettik" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Nevşehir'de geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sürüden kaçan 1 koyun bir keçi ve 3 kuzunun şehir merkezine inerek belediye binasına girmeye çalıştığı görüntüler milyonları gülümsetti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın "1 koyun, bir keçi ve 3 kuzu tarafından esir alındık" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştığı o ana ait görüntüler kısa sürede yayıldı.
DÜNYAYI GÜLÜMSETTİK
Koyun çetesinin Nevşehir Belediyesi'ni basarak personeli kovaladığı onlara ait güvenlik kamera görüntüleri dünya basının da geniş yer buldu. Dünyaca ünlü haber ajansları ve televizyon kanalları koyun çetesini ekranlarına taşıdı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Belediyeye yürüyen koyun ve çetesinin yabancı televizyon kanallarında yayınlanan haberlerini sosyal medya hesabından "Dünyayı gülümsettik" başlığıyla paylaştı.
ŞEHRİN KOYUNLARI, KOÇLARI, KUZULARI BİLE TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR
Nevşehir'in koyunları, kuzuları ve koçlarının da şehrin tanıtımına katkı sağladığını belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; " Bu şehri tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Belediyeyi basan koyunları da ziyaret eder Başkan Arı, bir önceki paylaşımında ise Koyunlarla ikna görüşmelerinin sonuç verdiğini belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, "İkna görüşmelerimiz sonuç verdi. Kendileriyle barış imzaladık" demişti.
DÜNYACA ÜNLÜ KANALLAR HABER YAPTI
Bir çok ülkede televizyon ve gazetelere haber olan koyun baskının İngiltere merkezli BBC News " Sürüden kaçan koyun, keçi ve üç kuzu, Türkiye'deki bir belediye binasında personeli kovaladı" başlığıyla ekranlarına taşırken, ABD merkezli CBS News Televizyonu ise; "Beş çiftlik hayvanı, Türkiye'nin Nevşehir kentinde yaşayanları taciz etti, insanları kovalayıp köşeye sıkıştırdı" başlığıyla duyurmuştu.