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Nikâh Tarihi Günü Nasıl Alınır? Nikâh Tarihi Nereden Alınır?

Bir ömür boyunca hayatını birlikte geçirmeye karar veren çiftlerin ilk aklına gelen konulardan birisidir. Nikâh masasına oturmadan önce yapılması gereken bürokratik işlemleler bulunur. Bunun için ilk adım ise nikâh tarihi almaktır. Bu noktada nikâh tarihi nasıl alınır sorusu akıllara gelir. Aile kurmanın kararını veren çiftler bu mutlu yolda nikâh öncesi izleyeceği tüm adımlara bu başlık altından ulaşabilecek. Nikâh tarihi günü nasıl alınır, nikâh tarihi nereden alınır gibi soruların cevabı için ayrıntıları inceleyiniz.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 20:52 ABONE OL
Nikâh Tarihi Günü Nasıl Alınır? Nikâh Tarihi Nereden Alınır?

Evlenerek bir aile kurmak şüphesiz herkesin hayalleri içerisinde bulunmaktadır. Bir ömür boyunca birlikte yaşama kararı veren çiftler söz ve nişan merasiminin ardından nikâh günü için başvuruda bulunur. Bu konuda bilgi sahibi olmayan birçok kişi mevcuttur. Nikâh tarihi nasıl alınır başlığı üzerinden arama motorunda araştırma yapan kişiler doğru yerdeler. Nikâh masasına oturmadan önce izlemeniz gereken yollar bu başlık altında yer alıyor. Peki, nikâh tarihi nereden alınır? Nikâh tarihi günü nasıl alınır?

NİKÂH TARİHİ NASIL ALINIR?

Evlenmeye karar veren ve nikâh günü almak isteyen çiftler öncelikle ikamet ettiği belediyeye başvuru yapması gerekir. Yapılan başvuruda belediye yetkilileri alınan evlilik talebi üzerine gerekli evrakları bir kart halinde yazarak talep edecektir. Bu evraklar toplanıp belediyeye getirildikten sonra ise resmi olarak nikâh tarihi alma işlemi gerçekleşmiş olacak. Belediye müsait günler arasında size seçenekler sunacak ve seçiminize göre nikâh gününü almış olacaksınız.

Nikâh tarihi için ilk müracaatı erkek ya da kadın tek başına giderek de yapabilmektedir.

NİKÂH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı
Aile Hekiminden Onaylı Evlilik İşlemleri İçin Sağlık Raporu. (ASM Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, İlçe Sağlık Müdürlükleri.) alınabilir.
5'er adet ön cepheden çekilmiş VESİKALIK fotoğraf. (Biyometrik fotoğraf geçerli değildir.)
Nüfus kayıt örneği
İkametgâh belgesi
Evlenme beyannamesi (Başvuru sırasında doldurmanız için verilen belge)
Evlenme ehliyet belgesi (Bu belgeyi nüfus müdürlüklerinden temin edebilirsiniz.)

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Nikâh Tarihi Günü Nasıl Alınır? Nikâh Tarihi Nereden Alınır?
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