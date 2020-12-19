O köyde karantina kalktı

Kapuzbaşı Köyü'nde kadınların bir evde toplanarak imece usulü ekmek yapması, köyde koronavirüs vakalarında patlama yaşanmasına neden olmuştu. 5Aralıkta yapılan ekmeğin ardından bir çok köylüde Kovid belirtileri görüldü. Yahyalı Devlet Hastanesi'ne giden köylülerden 26'sında koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin köyde yaptığı çalışmada ise testi pozitif çıkanların buluşma noktasının ise ekmeğin yapıldığı ev olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra 72'ye çıkan kovidli sayısının ardından mahalle Kayseri Valiliği İl Hıfzısıhha kurulu kararı ile karantinaya alınmıştı. 10 gün süreyle uygulanan izolasyonun tamamlanmasının ardından mahalledeki karantina kaldırıldı.