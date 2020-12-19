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O köyde karantina kalktı

’nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Mahallesi’nde kışlık ekmek yapmak için bir araya gelen kadınların önce birbirlerine sonra da 72 kişiye kovid bulaştırmaları üzerine karantinaya alınan mahallelerindeki 10 günlük izolasyon sona erdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 20.12.2020 04:15 ABONE OL
O köyde karantina kalktı

Kapuzbaşı Köyü'nde kadınların bir evde toplanarak imece usulü ekmek yapması, köyde koronavirüs vakalarında patlama yaşanmasına neden olmuştu. 5Aralıkta yapılan ekmeğin ardından bir çok köylüde Kovid belirtileri görüldü. Yahyalı Devlet Hastanesi'ne giden köylülerden 26'sında koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin köyde yaptığı çalışmada ise testi pozitif çıkanların buluşma noktasının ise ekmeğin yapıldığı ev olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra 72'ye çıkan kovidli sayısının ardından mahalle Kayseri Valiliği İl Hıfzısıhha kurulu kararı ile karantinaya alınmıştı. 10 gün süreyle uygulanan izolasyonun tamamlanmasının ardından mahalledeki karantina kaldırıldı.

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O köyde karantina kalktı
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