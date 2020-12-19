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Önce baba, 48 saat sonra oğlu koronaya yenildi

vaka sayısının yüzde 125 düzeylerine kadar çıkan ancak sağlık bakanlığının almış olduğu ilave ek tedbirlerle sayının düşüşe geçtiği 'da salgından dolayı ölümler yaşanmaya devam ediyor.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:29 ABONE OL
Önce baba, 48 saat sonra oğlu koronaya yenildi

Koronavirüs vaka sayısının yüzde 125 düzeylerine kadar çıkan ancak sağlık bakanlığının almış olduğu ilave ek tedbirlerle sayının düşüşe geçtiği Hatay 'da salgından dolayı ölümler yaşanmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nın Hatay'daki durumla ilgili yaptığı açıklamada, son haftada vaka sayısının düşüşe geçtiğini söylemesi vatandaşları sevindirirken. Tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğü kentte Samandağ ilçesinde Emir ailesinin 2 ferdi, 2 gün arayla korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Koronavirüse yakalan ve tedavi gören baba İlmettin Emir, fenalaşıp hayatını kaybetti. İlmettin Emir'den 2 gün sonrada Çocuk doktoru olan oğlu Nebil Emir de koronavirüsten hayatını kaybetti. Hafta içinde Kırıkhan ilçesi önceki dönem belediye başkanlarından İsmail Turan ile Hatay Büyükşehir belediyesinde zabıta amiri Mürsel Konuşkan (64) de koronadan hayatını kaybetmişti

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Önce baba, 48 saat sonra oğlu koronaya yenildi
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