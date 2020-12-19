‘Pandemi’de iş gidiyorum’ diyen eşini takip etti aldatıldığını öğrendi

33 yaşındaki Nilay D. ile 35 yaşındaki Emre D. evliydi. İstanbul Fatih'te ikamet eden çiftin arasında geçtiğimiz aylarda sorunlar yaşanmaya başladı. İddiaya göre genç kadın, eşinin kendisini aldattığını düşünüyordu. Bir de yaşanan pandemi döneminde işe gitmemesi gereken kocası, çalışması gerektiğini bahane ederek eve gelmemeye başlayınca durumdan şüphelenen mağdur kadın, eşini takip etmek için kuzeniyle birlikte dedektif gibi iz sürdü.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Sabah erken saatlerde eşinin bindiği aracı takip eden Nilay ve kuzeni, eşini bir apartmana girdiğini gördü. Eşini izleyerek gittiği daireyi gözlemleyen genç kadın, kapıyı çaldığında eşini karşısında gördü. İçeri girerek odaları aramaya başlayan genç kadın odada başka bir kadın daha görünce ikinci kadınla tartışmaya başladı. İddiaya göre diğer kadın Oxana, mutfaktan eline geçirdiği bıçakla Nilay'a hitaben "Evimden çık, kaşar ne işin var bu evde, sen benim evime gelemezsin, seni öldürürüm" diye tehdit ve hakarette bulundu. Nilay'ın ise eline geçirdiği saksıyı Oxana'nın kafasına çarptı. Kuzenin durumu polise bildirmesi sonrası taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

TARAFLARA DAVA AÇILDI

Olayla ilgili tedavi altına alınan iki kadının yaralandığını bildirir rapor verildi. Rapor sonrası savcılık olayla ilgili dava açtı. Hazırlanan iddianamede Nilay'ın Oxana'nın evine zorla girerek, 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Ettiği' ve saksıyla kafasına vurarak 'Darp' ettiği anlatılırken, Oxana'nın genç kadını hakaret ederek yaraladığı anlatıldı. Nilay D.'nin 8 yıla kadar hapsi istenirken, Oxana A.'nin 4 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.