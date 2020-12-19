Piyasa değeri tam 6.5 milyon lira! İmalathanelerde ele geçirildiler

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, taklit tekstil ürünler üreterek piyasaya sürmeye hazırlanan ve haksız kazanç elde etmeye çalışan bir şebekeyi tespit etti. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri altı milyon 500 bin lira olan çok sayıda taklit ürün ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; operasyonu Gaziosmanpaşa İlçesi'nde düzenledi. Taklit tekstil ürünlerinin imal edildiği iki imalathanede yapılan aramalarda; 13 bin 37'si satışa hazır hale getirilmiş çift ayakkabı olmak üzere piyasa değeri toplamda altı milyon 500 bin lira olan taklit tekstil ürünü ele geçirildi. Taklit ürünleri imal edip piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen iş yeri sahibi hakkında "6769 Sayılı Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapıldı. İki şüpheli ise aranıyor. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.