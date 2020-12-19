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hakkındaki '' iddiası yargıya taşındı

’de 'nde öğrenim gören 10 kız öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında, kendilerini ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:09 Son Güncelleme: 19.12.2020 17:20 ABONE OL
Profesör hakkındaki 'taciz' iddiası yargıya taşındı

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim alan 10 öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında geçen yıl aralık ayında kendilerini taciz ettiği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayet etti.

Z.E.B., hakkında başlatılan idari soruşturma sürerken öğrenciler, geçen hafta savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"ELİNİ BELİME ATTI!"

Suç duyurusunda bulunan öğrencilerden birisi "Dişçi koltuğunda çalıştığım sırada Z.E.B. gelip, elini belime attı. Bu fiziksel temasını bir süre sürdürdü" iddiasında bulundu.

"SEKSİ KADIN, ŞEYİNİ GİYSEN Mİ?"

Bir başka öğrenci ise hastayla ilgilendiği sırada bir kişinin arkasından yaklaştığını ve kulağına, "Seksi kadın, şeyini giysen mi?" şeklinde fısıldadığını, arkasına dönüp baktığında Z.E.B.'yi gördüğünü ve "Maskeni kastettim" dediğini iddia etti.
Savcılık, şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

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Profesör hakkındaki 'taciz' iddiası yargıya taşındı
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