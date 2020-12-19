Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimleri sürdüren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, sabahın ilk saatlerinde bir eğlence mekanına şok baskın yaptı. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 16 kişiye toplamda 52 bin 680 lira idari para cezası kesildi.

Şafak vakti maske ve mesafe baskını! 52 bin lira ceza yediler! | Video

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Gece boyunca salgın tedbirlerinin hiçe sayıldığı ve müzikli eğlence düzenlenen bir eğlence mekanına şok baskın yapıldı. O anlar polis kameralarına da yansıdı. Sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirilen kontrollerde; söz konusu adreste bulunan 16 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 52 bin 680 lira idari para cezası kesildi.