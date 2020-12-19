Şanlıurfa- Akçakale çevre yolu üzerinde bulunan bir Tır Garajında park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü.

Şanlıurfa’da park halindeki münibüs yandı | Video

Edinilen bilgiye göre yangın, Akçakale çevre yolu üzerinde bulunan tır garajında meydana geldi. Garajda park halinde olan Salih U.'a ait 47 AF 885 plakalı minibüs birden alev aldı. Yangını gören garaj çalışanları, itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.