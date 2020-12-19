Şanlıurfa’da sokaklar bomboş kaldı

Ülke genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da süren sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında şehir âdete bomboş kaldı.



Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamaya her il de olduğu gibi Şanlıurfa'da da uyuluyor. Kentte gün başlamasıyla birlikte sokağa hemen hemen hiç kimsenin çıkmaması dikkat çekti.

Polis, kent merkezinde devriye gezerek sokağa çıkanların izin belgelerini kontrol etti. Bazı bölgelerde kurulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak izin belgeleri sorgulandı.