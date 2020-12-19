Şanlıurfa’da yanan ormanlık alanda ağaçlandırma başladı

Haliliye ilçesi Osmanbey sahasında yangın bölgede ağaçlandırmak için temizlik çalışması başlatıldı.

Osmanbey Ağaçlandırma sahasında henüz nedeni belli olmayan nedenle çıkan yangında, ormanlık alan alev alev yanmıştı. Yaklaşık 5 ay önce Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında çıkan yangın 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı da katıldı. Karadan ise Şanlıurfa merkezden gelen 3 arazöz ile TİGEM'den gelen 3 arazöze Adıyaman'dan 2 arazöz, Kahramanmaraş'tan 3 arazöz de destek verdi. Toplam 11 arazözün müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına emniyet ve jandarmaya ait 3 TOMA da katıldı. Toplam 105 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı, 15 pikap, 3 ilk müdahale aracı ile yangın kontrol altına alınmıştı.

Bölge için harekete geçen Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, yeniden ağaçlandırma çalışmaları başladı.Şanlıurfa Orman bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz aylarda , Haliliye ilçesi Osmanbey Sahasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangında 46 hektarlık alan zarar gördü. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü yanan alanda ağaçlandırma çalışmalarına başladı"