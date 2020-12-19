Şehit polis Derya'nın ismi saat kulesi meydanında yatılacak!

Mersin'in Anamur ilçesi Yeşil yurt mahallesi Kıbrıs Caddesi ile 29 Ekim Caddesinin kesiştiği yerde bulunan saat kulesine Anamurlu şehit polis memuru Burak Derya'ın adı verildi.



Ağustos ayında Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağında şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan biri olan şehit polis Burak Derya adı saat kulesinde yaşatılacak.





Belediye Meclisi toplantısında , Belediye Başkanı Hidayet Kılınç tarafından getirilen teklife istinaden yapılan oylamada, 29 Ekim Caddelerinin kesiştiği noktada bulunan saat kulesi meydanına Şehit Polis Memuru Burak Derya isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.



Şehit Polis Memuru Burak Derya'nın isminin ailesinin görüşü de alınarak saat kulesi meydanına verildiğini belirten Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "Yaklaşık 5 ay önce şehadete eren polis memuru Burak kardeşimizin adını ailesinin de görüşünü alarak saat kulesi meydanına verme kararı aldık. Bugün itibari ile saat kulesine şehidimizin isminin yazılı olduğu tabelaları yerleştirerek şehidimizin hatırasını yaşatmaya çalışıyoruz. Burak Derya kardeşimize ve tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim güvenlik güçlerimizi korusun kollasın" dedi.