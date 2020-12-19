Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler açık mı? 19 Aralık bugün hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

Market çalışma saatleri 2020! Hafta sonu yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en önemli konular arasında market çalışma saatleri yer alıyor. Bu bakımdan; bakkallar ve marketler açık mı çalışıyor mu gibi çeşitli soruların yanıtlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar sabah saatleri itibarıyla araştırmalarına başladı. Peki, bakkallar ve marketler açık mı? 19 Aralık bugün hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ – BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler açık olacak ancak belirlenen süre zarfında hizmet verecekler.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.