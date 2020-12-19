Sokaklar sessizliğe büründü

Diyarbakır'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek noktalarında, cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. İzin belgesi olmayanlara para cezası uygulandı.