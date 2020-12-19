Araç içindeki yorgandan kayıp kız çıktı

Trabzon'da dün kaybolan ve haber alınamayan kız için ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri kızın fotoğrafıyla birlikte arama çalışmalarına başladı.Polis ekipleri uygulama noktasında şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı.Kayıp kız araçta yorganın içerinde bulundu.Araç sürücüsü Mehmet A,gözaltına alındı.Kayıp kız polis tarafından ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün 16 yaşındaki P.Y. isimli genç kızdan ailesi haber alamadı.Bunu üzerine ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri kayıp genç kızın fotoğrafını alarak arama çalışmalarına başladı.Ekipler genç kızın nerelere gidebileceğini konusunda ailesinden bilgi alarak arama çalışmalarını genişletti. İlçede tüm polis ekiplerine kayıp kızın fotoğrafı gönderildi.Beşikdüzü yol kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, genç kız yorganın içerisinde gizlenmiş şekilde bulundu.Vakfıkebir ilçe emniyetinde ifadesi alınan genç kız ailesine teslim edildi. Genç kızı alıkoyan ve hürriyetinden yoksun bırakılması suçundan araçta bulunan M.A. (19) adlı şahıs gözaltına alındı.Mehmet .A'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.