Son dakika: Bilmeden dokunan kanser bile olabilir! Gerçeğinden ayırt etmek ise neredeyse imkansız...

İstanbul'da nisan ayında online alışveriş sitesi Hepsiburada'da pazaryeri modeliyle satış yapan bir süpermarketten indirimli olduğu için Unilever şirketinin ürünü olan Omo çamaşır deterjanını alan elektrik mühendisi S. K. ile eşi fotoğraf sanatçısı D. K. ürünü denedikten sonra kokusundan şüphelendi. Televizyonda polisin sahte deterjan üretilen bir yeri bastığına yönelik haberi de izleyen çiftin şüphesi daha da arttı. Üretici firmaya ulaşıp, ürünü inceleten aile, şüphelerinde haklı çıktı. İncelemeler sonunda deterjanın sahte olduğu anlaşıldı. Süreci DHA'ya anlatan D.K. bundan sonra internet üzerinden temizlik ürünü almayacağını dile getirerek, vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

"DETERJAN KİMYASAL KOKUYORDU"

Temizlik ürünlerini genelde marketten aldığını söyleyen D.K, "Fakat yıllardır alışveriş yaptığımız, bilindik bir internet sitesinde kullandığım deterjan markasının çok indirimli olduğunu gördüm. 10'ar kilodan 4 adet yani 40 kiloluk deterjan aldık. Sonra açıp kullanmaya başladım, ikinci kez çamaşırları yıkattığım zaman tuhaf bir koku geldi. Çamaşırlar da temiz yıkanmamıştı. Şüphelenip durumu eşime anlattım. Paketten deterjan kokusu gelmiyordu. Deterjan durdukça kimyasal kokusu daha da ağırlaştı" dedi.