SON DAKİKA! Deprem sonrası hasarlar oluştu! Deprem uzmanından korkutan uyarı: Evler yıkılabilir





"NİSAN AYINDA AYNI YERDE AYNI BÖLGEDE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ"



Bölgede incelemelerde bulunan Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Köse, bu bölgenin depremsellik açısından riskli olduğunu ve bölgedeki 4 ve üzeri depremlerin de bunu hissettirdiğini söyledi. Dr. Köse, "Bu bölgedeki depremlerin geçmişi sadece bu değil. Yine nisan ayında aynı yerde aynı bölgede 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 2016 ve 2015 yıllarında da aynı şekilde depremler meydana geldi. Bizim bulunduğumuz yer en son 4.7'lik depremin meydana geldiği Karaağaç Mahallesi. Bu bölge aslında riskli bir bölge. Bölgedeki 4 ve üzeri depremler aslında bunu hissettirmektedir. Şu an bu mahallede 4.7'lik depremin getirdiği hafif hasarlar var ancak vatandaşlarımız burada tedirginlik yaşıyor" dedi.