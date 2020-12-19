Son Dakika Haberi: Gaziantep'te hastanede patlama oldu! Eski belediye başkanı da hayatını kaybetti

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi.
SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.
Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti.
Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) yaşamını yitirdi.
Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Son dakika! Gaziantep'te patlamanın olduğu hastaneden ilk görüntü! | Video
"YANGIN KAYNAKLI YARALI BULUNMAMAKTADIR"
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da hastanede saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın çıktığı, olay nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, "11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup incelemeler devam etmektedir.
Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Bu arada, olayda hayatını kaybedenlerden Ali Saffet Kanpolat'ın AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Kanpolat, daha önce ilçeye bağlı Sekili beldesinde belediye başkanlığı da yapmıştı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Öte yandan, hastanede görev yapan sağlık çalışanları da olay nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadı. Bazı çalışanların hastaneden ayrılırken gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ağlayan çalışanları diğer arkadaşları teselli etti.
Son dakika! Gaziantep'te özel hastanede patlama! Ölü ve yaralılar var | Video
Hastanede yakınları bulunan vatandaşlar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek hizmetleri ekipleri de hasta yakınlarına yardımcı oluyor.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri de hastanede çalışmalarını sürdürüyor. Hastanenin 3 giriş-çıkış noktası kapatılırken, bina çevresinde güvenlik güçleri önlem aldı.
Tedbir amaçlı bölgede 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri bekliyor.
PATLAMADA ÖLEN KORONA VİRÜS HASTALARININ CENAZELERİ ADLİ TIPA GETİRİLİYOR
Gaziantep'teki özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve yangında ölen 8 kişinin cenazeleri olay yerinde yapılan savcılık incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülüyor.
Gaziantep'teki özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazının patlaması ve meydana gelen yangın sonucunda ölenlerin cenazeleri hastanede yapılan ilk incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılıyor.
Patlamada ölen Nizip Sekili Kasabası eski belediye Başkanı ve Ak Parti İlçe Encümeni Ali Saffet Kanpolat ve 3 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, diğer 4 kişinin de cenazeleri incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Cenazeler Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından defin edilmek üzere ailelerine teslim edilecek.
BAKAN KOCA BÖLGEYE GİDİYOR
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gidiyor.
HASTANEDEKİ PATLAMAYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA: 51 GÖREVLİ ETKİLENDİ
Hastaneden yeni açıklamada, "Hastanemizin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında maalesef dokuz hastamız hayatını kaybetti.
Personelimizin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına rağmen, yoğun bakım ünitemizdeki hastalarımızdan dokuzunu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Vefat eden hastalarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yangından etkilenen hastalarımız 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda diğer hastanelere sevk edilmiştir. Yangını kontrol altına almak ve hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için cansiperane çaba gösteren doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerimizden 51'i yangından etkilenmiştir. Personelimizden 10'u oksijen tedavisi görmektedir.
Etkilenen hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun. Üzüntümüz büyüktür. Müessir olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli ve diğer kurumlarımızın idari soruşturmalarına her türlü desteği sunuyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te bir hastanede oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin müfettiş görevlendirdi.