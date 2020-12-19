Son dakika haberi | Gaziantep'teki patlamada yeni görüntüler ortaya çıktı! Hastaları kurtarmak için camlardan içeriye girdiler...

Son dakika haberi... Gaziantep'teki 9 kişinin yaşamını hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın anlarında yaşanan panik cep telefonu ile görüntülendi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinden çıkan dumanlar görülürken personelin de hastaları kurtarmak için camdan içeriye girmeleri yer aldı. Görüntülerde hasta ve yakınlarının bağrışma sesleri de yer aldı.
Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti.
YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.
9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada | Video
Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
SAĞLIK BAKANI KOCA: OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olayın herkesi üzdüğünü ifade etti.
Olayda vefat sayının 9 olduğunu açıklayan Koca, yangından etkilenen diğer hastaların 112 acil ekipleri tarafından civar hastanelere nakledildiğini kaydetti.
Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Koca, olayı yakından takip ettiklerini aktardı.