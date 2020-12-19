Son dakika haberi | Gaziantep'teki patlamada yeni görüntüler ortaya çıktı! Hastaları kurtarmak için camlardan içeriye girdiler...

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olayın herkesi üzdüğünü ifade etti.

Olayda vefat sayının 9 olduğunu açıklayan Koca, yangından etkilenen diğer hastaların 112 acil ekipleri tarafından civar hastanelere nakledildiğini kaydetti.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Koca, olayı yakından takip ettiklerini aktardı.