SON DAKİKA: Teyzesinin kocasıyla ilişkisi olduğunu itiraf etti! Müge Anlı'da ortaya çıkan Gülsim nine cinayetinde yasak aşk ortaya çıktı!

Olay günü anneannesini minibüse bindirdiğini anlatan Sacide Can, "Anneannem minibüse binerken gözyaşı döküyordu ve 'Ben gideceğim ve bir daha gelmeyeceğim' diyordu. Ben 'Neden' diye sordum, cevap vermedi. O gün annemin evindeydim. Bütün gün ev temizliği yaptık. Olayı daha sonra duyduk. Ben evine vardığımda, anneannem kayıpken, ölüp ölmediği belli değilken, Ayşe teyzem 'Annem öldü' diye dizlerini dövüyordu" diye konuştu.

'SESİ TEDİRGİN GELİYORDU'

Olay günü çocuğunun burnu kanamaya başlayınca saat 16.00 sıralarında Mustafa Avcı'yı aradığını ve durumu anlattığını belirten Sacide Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana, 'Gelince hastaneye götürürüz' dedi. Sesi tedirgin geliyordu. Mustafa Avcı, benim bu olayla ilgili ifade vermemi hiç istemedi, bana hep 'Çocuğunu elinden alırlar' dedi. Bizim ailenin bütün ses kayıtları Mustafa Avcı'da vardır. Herkes birbiri aleyhine konuşurken kayıt yapmış, sonra aleyhlerine kullanıyor. Benim de çıplak fotoğraflarımı çekmiş. Bunları anneme göstermekle tehdit etti. Ben de 'Gösterirsen göster' dedim. Bunun üzerine benim çıplak fotoğraflarımı anneme ve yüzde 55 zeka geriliği olan çocuğuma göstermiş, annem bana bunları sorunca ben de 'O ben değilim, başkası' dedim."