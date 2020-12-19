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Son dakika haberi: Tam 32 sayfalık altın varaklı el yazması Tevrat Bodrum'da ele geçirildi!

'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 sayfalık altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. ekiplerince yapılan ön incelemede kitabın, yaklaşık 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:02 Son Güncelleme: 19.12.2020 17:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Tam 32 sayfalık altın varaklı el yazması Tevrat Bodrum'da ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe girişindeki polis denetim noktasında bir otomobili durdurdu.

32 SAYFADAN OLUŞUYOR!

Araçta yapılan kontrolde, Ceylan derisi kaplama olan ve 32 sayfadan oluşan altın varaklı İbranice el yazması Tevrat ele geçirildi.

3 BİN 500 YILLIK

Tevrat'a el konurken, Ü.B. gözaltına alındı. Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön incelemede kitabın, yaklaşık 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan Ü.B.'nin işlemleri sürüyor.

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Son dakika haberi: Tam 32 sayfalık altın varaklı el yazması Tevrat Bodrum'da ele geçirildi!
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