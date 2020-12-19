Son dakika: Meral hemşirenin cenazesinde yürek yakan feryat: Bekle bizi kızım, biz de geleceğiz...

Hayatını kaybeden hemşirenin özgeçmişini okuyan Uzm. Dr. Erdal Kömür, "Çok uğraştık ama yetemedik" ifadesini kullandı.

Özgeçmişinin ardından konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bugün sağlık camiası olarak çok üzgün bir anı hep birlikte yaşıyoruz. Sizlerin bu yoğunluğu, bu kardeşimizin ne kadar çok sevileni, ne kadar çok itibarı olan ve kendisinin ne kadar faydalı olan bir kişi olduğunun da ispatı. Bütün temennimiz, duamız çalışanlarımız Samsun'daki tüm yöneticiler olarak, Sağlık İl Müdürlüğümüz olarak, tüm çalışanlarımız olarak bu kayıplarımızın önüne geçmek. Ne kadar fedakarca çalışıldığını hep birlikte görüyoruz. Ayrıca ilk sağlık çalışanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışanlarımızdan, vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde kayıplar olmasın diyorum. Ailesine, çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum" dedi.

Vali Dağlı'nın konuşması ve alınan helalliğin ardından hemşire Meral Arbağ, Bafra Asri Mezarlık'ta defnedildi.