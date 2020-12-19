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| Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı: İmdada ve ekipleri koştu...

haberi: ’de yeni eşinden şiddet görüp sığındığı tarafından 24 saat bir oto tamirhanesinde alıkonulan kadının imdadına ve ekipleri yetişti. Eski eşine sığınan Saruhan, 24 saati aşkın süre boyunca sanayi içerisinde oto tamirhanesinde üzerine kapı kilitlenerek alıkonuldu. Şarjı biten çaresiz kadın, üzerine kitlenen kepenke vurarak, saatlerce yardım çığlığı attı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:28 Son Güncelleme: 19.12.2020 10:59 ABONE OL
Son dakika | Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı: İmdada itfaiye ve polis ekipleri koştu...

Son dakika haberi: Denizli'deki olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Raziye Saruhan, yeni eşi tarafından darp edilince eski eşi Mehmet K.'ya sığındı. Eski eşine sığınan Saruhan, 24 saati aşkın süre boyunca sanayi içerisinde oto tamirhanesinde üzerine kapı kilitlenerek alıkonuldu. Şarjı biten çaresiz kadın, üzerine kitlenen kepenke vurarak, saatlerce yardım çığlığı attı.

Yanında şarj aleti bulunmayan Saruhan, işyerinde saatler sonra bulduğu şarj aletini ile telefonu şarj etti. Telefonun açılmasıyla umutlanan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kilidi kırarak kepenki açtı. Saatler sonra açılan kapının arkasında valizleri ile birlikte çıkan kadının yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı. Ekipler, alıkonulan ve sağlık durumu iyi olan kadını polis merkezine götürdü.

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı | Video

YENİ EŞİ DE OLAY YERİNDE GELDİ

Eşinin alıkonulduğundan habersiz olan Ramazan Y'nin, saatlerce Saruhan'a ulaşma çabası sonuçsuz kaldı. Saruhan'ın ısrarla çalan telefonunu açmasıyla durumdan haberdar olan Ramazan Y. de olay yerine geldi. Kilitli kaldığı işyerinden kurtarıldıktan sonra İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) sorularına cevap veren Raziye Saruhan, "Ramazan Y. ile birlikteliğim olduğu için boşandık. Beni eski eşimden kurtarmaya çalışıyordu kendince. Eşim Ramazan Y. kendisi beni aradı" dedi.

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Son dakika | Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı: İmdada itfaiye ve polis ekipleri koştu...
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