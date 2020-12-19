Son dakika | Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı: İmdada itfaiye ve polis ekipleri koştu...

YENİ EŞİ DE OLAY YERİNDE GELDİ

Eşinin alıkonulduğundan habersiz olan Ramazan Y'nin, saatlerce Saruhan'a ulaşma çabası sonuçsuz kaldı. Saruhan'ın ısrarla çalan telefonunu açmasıyla durumdan haberdar olan Ramazan Y. de olay yerine geldi. Kilitli kaldığı işyerinden kurtarıldıktan sonra İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) sorularına cevap veren Raziye Saruhan, "Ramazan Y. ile birlikteliğim olduğu için boşandık. Beni eski eşimden kurtarmaya çalışıyordu kendince. Eşim Ramazan Y. kendisi beni aradı" dedi.



