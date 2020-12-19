Tabutla gelen 5 ölüm

İstanbul'da yaşayan Burak Genç (24), geçen ay koronavirüsten hayatını kaybedince, toprağa verilmek üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyüne getirildi. Ancak, ailesi ve akrabaları "Son defa yüzünü görelim" diye tabutu açınca, cenazeye katılan 12 kişinin tamamı virüs kaptı. Babası Muhammet Genç (49) 4 gün sonra ölünce, oğlunun yanına defnedildi. Aileden Bünyamin Genç (36) 1 Aralık'ta, Muhammet Genç'in ağabeyi İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, oğlunun öldüğü söylenmeyen Bünyamin Genç'in babası Ali Genç (58), 11 Aralık'ta, Ali Genç'in kardeşi Fatma Duman (53) ise 17 Aralık'ta hayatını kaybetti. Diğer kız kardeşi Aysel Peçe'nin (46) tedavisi ise İstanbul'da yoğun bakım servisinde devam ediyor.Ailedeki son kurban Fatma Duman'ın eşi Muhammet Duman, "Cenazede neden tabut açıldı? 6 kişiyi toprağa koyduk. 36 yıllık hayat arkadaşımı, kayınbiraderim, bacanağım, dayımın oğlu dahil 6 kişiyi toprağa koyduk. Benim içim yanıyor, başkalarının içi yanmasın. Aşıyla birlikte millet belki ferahlar" dedi. Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, "O kadar uyarıyoruz ama cenazede tedbirlere uyulmamış" derken, Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe "En büyük sorumluluk bireylerimize düşüyor. Çünkü virüsün şakası yok" dedi.