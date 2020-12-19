Tırnakçı kadın iş üstünde yakalanınca çareyi çırılçıplak soyunmakta buldu ama işe yaramadı

KADIN ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA SOYUNDU

Dolandırmaya çalıştıkları iş yeri sahibi tarafında dışarıya çıkartılan kadınlardan birisi dikkatleri başka yöne çekmek için bir anda cadde ortasında soyunmaya başladı. Caddedeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında elbisesinin önce üstünü daha sonra alt kısmını çıkartan kadın bağırarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bu sırada yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan kadınları yakalayarak gözaltına aldılar.