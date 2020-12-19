Trabzon'da çok talihsiz ölüm! Koronalı komşusunun tansiyonunu ölçünce hayatını kaybetti... Ailesi adliyeye koştu...

Trabzon Vakfıkebir ilçesinde koronavirüs testi yaptıran Osman ve eşi Sevcan T., sonuçlar henüz çıkmadan üst kat komşuları Selma Uçar'dan tansiyonlarını ölçmelerini istedi. Komşularının Covid-19 testi yaptırdığından haberi olmayan Uçar, eve gelerek tansiyon ölçümü yaptı. Birkaç gün sonra Osman ve Sevcan T.'nin test sonuçları pozitif çıktı.

Karı-koca, hastanede tedavi altına alınırken, tansiyon ölçümü yapan komşuları Selma Uçar da bir süre sonra rahatsızlandı. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uçar'ın koronavirüs testi de pozitif çıktı. Bir süre hastanede tedavi gören Selma Uçar, 11 Aralık'ta hayatını kaybetti. Uçar'ın yakınları polise başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Osman ve Sevcan T. ise tedavi ve karantina süreçlerinin ardından koronavirüsü yendi.