Tunceli 3 haftadır kısıtlamalara uyuyor

Üçüncü haftaya giren sokağa çıkma kısıtlamasına Tuncelili vatandaşların tamamı uyuyor. Kısıtlama nedeniyle kentin en işlek caddeleri bomboş kalırken, polis ve zabıta ekipleri sürekli denetimler gerçekleştiriyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üçüncü haftaya giren ve dün akşam saat 21.00'da başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi bu kısıtlamaya da Tuncelili vatandaşların uyduğu görüldü. Kısıtlamayla birlikte kentin en işlek caddeleri bomboş kalırken, polis ve zabıta ekipleri denetimler gerçekleştiriyor.

Kısıtlamaya kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de tam olarak uyulduğu belirtildi