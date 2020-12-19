Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak'ın Cizre İlçesinde Narkotik Polislerinin kent genelinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan 9 şüpheli tespit edildi.Narkotik Ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen deliller sonrası harekete geçerek, İlçe genelinde bulunan 9 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.



100 polisin katılımıyla Uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahıslarınyakalanmasına yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 9 ayrı eve eş zamanlı gerçekleştirilen Şafak operasyonunda, K.O,S.İ,F.B,A.V.B,F.D,Y.K,M.E.İ,C.A.ve B.Z gözaltına alındı.



Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramalarında toplamda 123,3 gram EROİN, 6,60 gram METAMFETAMİN, 2,96 gram ESRAR, maddesi;ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 kişi hakkında Gözaltına alınıp haklarında TCK 188.Maddesi kapsamında işlem yapılan 9 şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.