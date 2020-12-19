Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin devriyesi sırasında durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 30 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen A.Y. isimli şüpheli şahısın arama çalışmaları devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Van'ın İpekyolu İlçesinde bir araçta şüphe üzerine arama yapıldı.

Yapılan aramada araçta 60 paket halinde 30 kilogram 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak (A.Y.) isimli şüphelinin yakalama çalışmaları devam ettiği belirtildi.