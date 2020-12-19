Yaralı baykuşa zabıtadan yardım eli

İzmit Plajyolu'nda yaralı halde bulunan baykuş, tedavisi için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.
Kocaeli İzmit İlçesi Plaj yolu mevkisinde, akşam saatlerinde yaralı bir baykuş gören vatandaşların durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirmesi üzerine, kısa sürede bölgeye giden zabıta ekipleri yaralı baykuşu alarak tedavisi için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Yaralı baykuş, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına geri salınacak. Tedavi süreci boyunca yavru baykuşa özel beslenme programı uygulanacak.