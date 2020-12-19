Yasağın keyfini turistler çıkardı!

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüse karşı önlem olarak hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına, Antalyalılar yüzde 100 uyduğu görüldü. Her zaman kalabalık ile dikkat çeken Konyaaltı sahili boş kaldı. Konyaaltı Plajı'nın ve parkların tadını ise, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çıkardı. Hava Sıçaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu kentet tatilini geçiren turistler Akdeniz'in doyasıya keyfini çıkardı. Fazla yakıcı olmayan güneşte ısındı. Onlara ise sokak köpekleri eşlik etti.

HAVADAN DENETİM

Kısıtlama kapsamında polisler ise karadan ve havadan denetim yaptı. Polis helikopteri havadan Konyaaltı sahil bandını gün boyu kontrol etti. . Bir çoğu ise denizin ve plajın sakinliğini özçekim yaptı. Turistler Antalya'da tek başlarına tatil yapmanın tadını çıkardı. Güvenlik güçleri il genelinde kısıtlamalara yüzde 100 uyulduğunu kaydetti.