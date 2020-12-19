Yetim ve ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı

Merkezi İstanbul'da bulunan Adıyamanlılar Vakfı, Adıyaman'daki yetim, öksüz ve yoksullara dağıtılmak üzere 800 kişilik yardım tırını Adıyaman'a yolladı.



Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren İstanbul Adıyamanlılar Vakfı, önemli bir hizmete daha imza atıyor. Adıyamanlılar Vakfı pandemi döneminde de ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor.



Vakıf gönüllüsü iş adamları tarafından tedarik edilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Adıyamanlılar Vakfı'nın İstanbul Bağcılar'daki genel merkezinden Adıyaman'a doğru yola çıktı.



Kışlık kıyafet, ayakkabı, çorap, çamaşır, eşofman takımı, kazak, nevresim, yastık, battaniye, kemer ve montlardan oluşan giyim yardımı, Adıyaman Belediyesi tarafından oluşturulma aşamasında olan 'Hayır Çarşısı' projesi kapsamında Adıyaman'daki yetim ve öksüzler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.



Adıyamanlılar Vakfı yöneticileri, proje kapsamında yapılacak yardım için görüş alışverişinde bulunmak üzere Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Hamza Taşan, Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Abdülhamit Ünsal, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ve Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi Danışma Kurulu Üyesi Yakup Akıncıoğlu hazır bulundu.

Adıyamanlılar Vakfı yöneticileri, ziyarette, yardımların en kısa sürede sahiplerine ulaştırılacağını dile getirdi.



Vakıf yöneticileri, yardımların Adıyaman Belediyesi tarafından dağıtılacağını söyleyerek, bu konuda kendilerine destek veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.



Ziyaretten ve yapılacak olan yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılınç ise yaptığı konuşmada dernek yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yardımların yerine ulaşması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzden de destek alacağız. İnşallah yapılan bu yardımlar devam eder ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçları bir nebze olsun karşılanır" diye konuştu.



Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal ise pandemiye rağmen vakıf olarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ettiklerini belirtti.



Özkartal,"Pandemi sürecinde geçtiğimiz aylarda da 1000 aileye gıda yardımı yapmıştık. Bu kez de Adıyaman'daki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardım etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ülkemizin içinden geçtiği zorlu pandemi sürecinde böyle güzel çalışmaya destek olan tüm vakıf gönüldaşlarımıza, hayır sever iş adamlarımıza ve Adıyaman Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Vakıf olarak burs hizmetinin yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya da bundan sonra devam edeceğiz" dedi.

Adıyamanlılar Vakfı tarafından yapılacak yardımların önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanıyor.