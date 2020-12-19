Bu yılın bitmesine az bir zaman kala yılbaşı tatili takvimi sıkça araştırılan konular arasında yerini alıyor. Aynı zamanda; yılbaşı öncesi 31 Aralık günü ek mesai durumunun olup olmadığı da çalışan vatandaşların öncelikleri arasında bulunuyor. Bu sene önceki senelere göre biraz daha farklı geçecek olan yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi? İşte yılbaşı tatili takvimi!
Yılbaşı tatili, 2021 yılında 31 Aralık Perşembe akşamı başlayıp, Cuma akşamı sona erecekti. Ancak Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması yasağı ile birlikte 31 Aralık tarihi de süreç içerisine dahil edildi. Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yılbaşı tatili de otomatik olarak 31 Aralık saat 21.00'da başlayıp, 4 Aralık Pazartesi günü 05.00'da sona ermiş olacak.
İçişleri Bakanlığı kısıtlama detaylarını şu bilgilerle yayımladı;
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.
2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.
31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.
Hafta Sonları Balıkçı/Balık Tezgahları 10.00-17.00 Saatleri Arasında Açık Olabilecek
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki iş yerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.
Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.