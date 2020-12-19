Yolcular yalanladı taksici tutuklandı

Kartal D-100 Karayolu İstanbul istikametinde önceki gün meydana gelen kazada emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü Yunus Yıldırım (21), ticari taksiye arkadan çarparak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan taksi sürücüsü İsmail K. ifadesinde aracının arızalandığını iddia ederek "Arabam silkelenmeye başladı. Dikkatli bir şekilde emniyet şeridine aldım. Gürültü oldu. İnip baktığımda motorcunun arabama çarptığını gördüm' dedi.Takside bulunan yolcular ise sürücünün D-100 karayolunda ilerlerken sapağı kaçırdığını, ardından emniyet şeridinde geri geri gitmeye başladığını ve bu sırada motosikletlinin araca çarptığını söyledi. Adliyeye sevk edilen sürücü İsmail K. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunun ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.