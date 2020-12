13 yıldır çalıştığı iş yerinden 1 milyon dolar çaldı

İstanbul'da bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan ve kendilerine lüks villalar, araçlar alan 10 şüpheli gözaltına alındı. Fatih Beyazıt Mahallesi'nde bulunan İ.C.'ye ait döviz bürosu 14 Aralık günü soyuldu. Büroda bulunan 1 milyon dolar çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlığı yapan kişinin işyerinde kuryelik yapan Mehmet C. olduğunu tespit etti. Döviz bürosunda 13 yıldır kurye olarak çalışan Mehmet C., ile yardım ve yataklık eden Serkan K., Sezai Ö. gözaltına alındı. Mehmet C. emniyette verdiği ifadesinde; döviz bürosuna getirilen parayı kendisinin aldığını, daha sonra akrabası olan ve taksi şoförlüğü yapan Serkan K.'ye kendisini Silivri ilçesine bırakması için aradığını, yolda Serkan K.,'ye paranın 100 bin dolarını verdiğini, 255 bin doları ile Sezai Ö. ile birlikte villa satın aldıklarını, 63 bin doları ile arsa satın aldıklarını, kendilerini savunması için avukata 50 bin dolar verdiğini, 73 bin dolara lüks bir otomobil aldığını söyledi. Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet C., Serkan K. ve Sezai Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.