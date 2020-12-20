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2020 tarihinde ne olacak? hakkında bilgiler

olarak bilinir. Bu tarih ile ilgili sosyal medyada dolaşan pek çok iddia ise tarihin gelmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. NASA onaylı elektrik kesintisi yaşanacağı iddiası olduğu en çok konuşulanlar arasında da yerini alıyor. Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin yaşandığı ne olacak? İşte 2020 hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 20.12.2020 16:58 Son Güncelleme: 20.12.2020 16:58 ABONE OL
21 Aralık 2020 tarihinde ne olacak? En uzun gece 21 Aralık 2020 hakkında bilgiler

Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de günler uzamaya başlar. Bu tarih ise en uzun geceye tekabül etmektedir. Hal böyle olunca; 21 Aralık'ta ne olacak sorusunun yanıtı sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar tarafından da araştırılır hale geldi. Sosyal medyada pek çok iddia dolaşırken en sık görüleni ise NASA onaylı elektrik kesintisi yaşanacağı iddiası olmaktadır. Peki; 21 Aralık 2020 ne olacak? En uzun gece 21 Aralık 2020 hakkında bilgiler

21 ARALIK 2020'DE NE OLACAK?

Jüpiter ve Satürn, yılın son günlerinde "büyük birleşme" olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak…

Gökbilimcilerin aktardığına göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

Jüpiter ve Satürn 21 Aralık'ta gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak

LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. İki gezegenin kavuşması, üst üste gelmeleri ve tek bir gezegen gibi parlamaları anlamına geliyor.

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

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21 Aralık 2020 tarihinde ne olacak? En uzun gece 21 Aralık 2020 hakkında bilgiler
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