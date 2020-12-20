35 bin rögarda dumanlama yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 32 personelle başlatılan çalışmalar özellikle sivrisinek oluşumuna neden olan bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ve çevreye rastgele atılmış araç lastikleri ve kalorifer kazan dairelerinin bulunduğu alanlarda sürdürüyor.

Yerleşim alanlarında sivrisinek larvalarının oluşumuna neden olan üreme kaynakları, cadde ve sokaklarda bulunan 35 bin adet rögarda dumanlama çalışmaları yapılıyor.

ARAÇ LASTİKLERİ DE TOPLANIYOR

Kışlak mücadelesi kapsamında önemli bir sinek üreme alanı olan ve çevreye rastgele atılan araç lastikleri tek tek toplanıyor.