Adıyaman’da nar dikimi yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde nar dikimi gerçekleştirildi. Dikim çalışmalarına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas'la birlikte Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyüne giderek çiftçi Sabri Yiğit isimli vatandaşa ait tarlada nar dikimi çalışmalarına katıldı.

Taşkuyu Köyünde tarım işçileri ile bir araya gelerek sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, burada 135 dönüm arazi üzerinde dikimi yapılan nar fidanı çalışmalarını yerinde inceledi.

Nar üretiminin Samsat ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına çok ciddi katkılar sağladığını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "Çiftçilerimizin tarımsal gelirini yükseltmek ve meyveciliğin gelişmesini sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla Valilik olarak çiftçilerimize ücretsiz meyve fidanı dağıtıyoruz. İlimizde meyve üretiminin artırılması çok önemsediğimiz bir konudur. Adıyaman'ın tarımsal ürün çeşitliliğini ve çiftçimizin tarımsal girdisini artırmayı amaçlıyoruz. Bugün Samsat ilçemizde üreticimiz Sabri Yiğit tarafından dikimi yapılan nar fidanı çalışmalarını yerinde inceledik. 135 dönüm arazi üzerinde dikimi yapılan nar fidanlarının çiftçimize hayırlı ve bereketli kazançlar getirmesini diliyorum" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise, nar fidanı dikimi konusunda çiftçilere teknik bilgiler verdi.

Vali Mahmut Çuhadar, daha sonra aynı köyün sınırları içerisinde yer alan Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesine geçerek, burada yapım çalışmaları devam eden Sahabe Camii inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.