Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Azılı hırsız yakalandı: 18 yaşında 81 olaya karışmış!

Azılı hırsız yakalandı: 18 yaşında 81 olaya karışmış!

İstanbul Şişli ve ’da iş yerinden hırsızlık yapan ve araçtan plaka çalan hırsız gözaltına alındı. Şüphelinin 18 yaşında 81 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Semih G. tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 20.12.2020 12:42 ABONE OL
Azılı hırsız yakalandı: 18 yaşında 81 olaya karışmış!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21-25 Kasım tarihleri arasında Şişli ve Bayrampaşa ilçelerinde iş yerinden hırsızlık ve plaka hırsızlığı yapan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin önce eşkalini, daha sonra kimliğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği çalışmalar neticesinde iki ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen Semih G.'yi (18) kıskıvrak yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadesi alınınca Semih G.'nin 81 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

81 KAYDI BULUNAN ZANLININ HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Görüntülerde sabah saatlerinde aracını bir dükkanın yanına park eden zanlının yanındaki kimliği belirsiz bir kişiyle beraber saniyeler içerisinde çaldığı malları araca yüklediği görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Azılı hırsız yakalandı: 18 yaşında 81 olaya karışmış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA