Azılı hırsız yakalandı: 18 yaşında 81 olaya karışmış!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21-25 Kasım tarihleri arasında Şişli ve Bayrampaşa ilçelerinde iş yerinden hırsızlık ve plaka hırsızlığı yapan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin önce eşkalini, daha sonra kimliğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği çalışmalar neticesinde iki ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen Semih G.'yi (18) kıskıvrak yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadesi alınınca Semih G.'nin 81 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

81 KAYDI BULUNAN ZANLININ HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Görüntülerde sabah saatlerinde aracını bir dükkanın yanına park eden zanlının yanındaki kimliği belirsiz bir kişiyle beraber saniyeler içerisinde çaldığı malları araca yüklediği görüldü.