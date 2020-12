Bakan Soylu’ya Van’dan mesaj

VAN İpekyolu'nda, bir araçta yapılan aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta arama yapan Van polisi, 60 paket halinde 30 kilo 750 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili A.Y. adlı şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmelerindeki konuşmasına destek amacıyla ele geçirilen uyuşturucu paketlerine "Ohh ohh" yazdı. Soylu, konuşmasında Yüksekova ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" ifadelerini kullanmıştı.