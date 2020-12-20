Batman’da sağlık yatırımları tek tek hizmete açılıyor! Bir hastane daha hasta kabulüne başladı!

Batman'ın Sason ilçesinde yapımı tamamlan 50 yataklı yeni Devlet Hastanesi hizmete açıldı. 130 personelin görev yaptığı yeni Sason Devlet Hastanesi, modern tıbbi donanımıyla dikkat çekiyor. Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, "Sağlığın korunup geliştirilmesi ve Sason halkına geniş boyutlu sağlık hizmeti sunmak için yeni Sason Devlet Hastanesini tamamlayarak hasta kabulüne başlamış bulunmaktayız" diyerek yeni hastanenin hasta kabulüne başladığını açıkladı.

Yapımına 2019 yılında başlanılan 50 yatak kapasiteli yeni Sason Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmet vermeye başladı. 16 bin metrekare kapalı alan üzerinde 3 bin 850 metre kare oturum alanına sahip olan yeni Sason Devlet Hastanesi, D rolünde olup, 3 katlı ve 16 daire lojmandan oluşuyor. modern tıbbi donanımıyla dikkat çeken hastanede 16 poliklinik odası, 1 acil polikliniği, 14 acil müşahede yatağı, acil serviste 1 CPR odası, 1 Acil Müdahale Odası-1 Kontaminasyon odası, 3 ameliyathane, 4 yataklı birinci seviye yoğun bakım servisi, 2 diş ünitesi, 3 doğumhane, 4 kuvözlü yenidoğan yoğun bakım, 5 yataklı diyaliz birimi, 2 yanık odası, 2 palyatif bakım odası, 1 adet işitme tarama kabinli oda, 1 sterilizasyon birimi, 1 atık ayrıştırma birimi ve yeterli kapasitede laboratuvar ile röntgen üniteleri bulunuyor.

"SASON HALKI DAHA NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİYLE BULUŞACAK"

Konu ile ilgili açıklama yapan Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, "Modern tıbbı donanıma sahip olan sağlık tesisimizde acil muayene polikliniği, iç hastalıkları (dahiliye) polikliniği, çocuk hastalıkları polikliniği, aile hekimi uzmanı polikliniği, kadın doğum polikliniği, genel cerrahi polikliniği, anestezi polikliniği, ağız ve diş sağlığı polikliniği branşlarında sağlık hizmeti verecektir.

Hastanede 4 uzman ve 8 pratisyen hekim, 58 sağlık personeli, 60 destek personeli olmak üzere toplam 130 personel görev yapmaktadır. Yeni hastanedeki modern imkanlarla Sason halkı daha nitelikli sağlık hizmetiyle buluşacaktır. Yeni hastanemizde hasta kabulüne başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyor ve Sason halkına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.