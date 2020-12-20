Bu görüntüler tarihe karıştı

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM) önemli bir karar alarak; 81 il, 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan tabelalardan nüfus ve rakım bilgilerini çıkardı. KGM her sene Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileriyle nüfusun değişmesinin ardından 81 il ve 911 ilçenin giriş çıkışlarında bulunan tabelaları yeniden düzenliyordu. Görünmez bir maliyeti olan uygulama, yerini sadece şehir ve ilçe isimlerine bıraktı. Bunun üzerine Eskişehir, Ankara, Bursa ve Kütahya güzergahlarında bulunan 3 tabela da yeni düzenlemeye göre hazırlandı.