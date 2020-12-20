Bakkal ve marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak? 20 Aralık Pazar kısıtlama saatlerinde bakkal ve marketler saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşlar bakkal ve market gibi işletmelerin saat kaçla kaç arasında hizmet verebildiğine dair detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kişiler bu 56 saatlik kısıtlama sürecinde yalnızca belirlenen saat aralıklarında yaşadıkları konuma yakın işletmelerden alışverişlerini sağlayabiliyor. Peki, 20 Aralık 2020 Pazar bugün bakkal ve marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler kaça kadar açık? İşte detaylar…

20 ARALIK PAZAR BUGÜN BAKKALAR VE MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

Bilindiği üzere 20 Aralık bugün saat 21 Aralık 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Öte yandan yayımlanan genelgeye göre; kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor…