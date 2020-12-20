Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bakkal ve marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak? 20 Aralık Pazar kısıtlama saatlerinde bakkal ve marketler saat kaça kadar açık?

Bakkal ve marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak? Pazar kısıtlama saatlerinde bakkal ve marketler saat kaça kadar açık?

56 saatlik kısıtlama sürecinde Pazar günü de vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi’ne göre vatandaşlar kendi ikametlerine en yakın market türü işletmelerine gidebilecek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekti. Ancak bu işletmelerin yalnızca Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağında belirlenen saat aralıklarında hizmet vermesine izin veriliyor. Buna göre; 2020 Pazar bugün bakkal ve marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler kaça kadar açık? İşte genelgede yer alan detaylar…

Giriş Tarihi: 20.12.2020 07:10 Son Güncelleme: 20.12.2020 07:10 ABONE OL
Bakkal ve marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak? 20 Aralık Pazar kısıtlama saatlerinde bakkal ve marketler saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşlar bakkal ve market gibi işletmelerin saat kaçla kaç arasında hizmet verebildiğine dair detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kişiler bu 56 saatlik kısıtlama sürecinde yalnızca belirlenen saat aralıklarında yaşadıkları konuma yakın işletmelerden alışverişlerini sağlayabiliyor. Peki, 20 Aralık 2020 Pazar bugün bakkal ve marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler kaça kadar açık? İşte detaylar…

20 ARALIK PAZAR BUGÜN BAKKALAR VE MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

Bilindiği üzere 20 Aralık bugün saat 21 Aralık 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Öte yandan yayımlanan genelgeye göre; kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor…

Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR ŞÖYLE;

Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler açık olacak ancak belirlenen süre zarfında hizmet verecekler.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?Ekmek satışına ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.).

Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakkal ve marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak? 20 Aralık Pazar kısıtlama saatlerinde bakkal ve marketler saat kaça kadar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA