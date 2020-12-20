Çaydeğirmeni geleceğe hazırlanıyor

Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, göreve geldiği günden beri beldeye TOKİ ile işbirliği içinde birçok konut yaptıklarını, emekliler için de toplu konut yaptırdıklarını, önümüzdeki günlerde de beşinci etap TOKİ konutları için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız adına bir mahallemize ismini verdik. En son seçimlerde ülke genelinde en yüksek oy alarak 9 belediye meclisini alan belediyelerde beşinci sıradayız" dedi.

Gebeş, "Çaydeğirmeni Belediye Başkanı olarak 27 yıllık belediyecilik birikimi ve tecrübemizi beldemize hizmet olarak dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bizler hemşerilerimizin güvenine her zaman layık olmaya çalışıyoruz. Aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrada sorumluluk bilincimiz artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

PLANLARIMIZDA SAPMA OLMADAN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Gebeş, "Çaydeğirmeni Belediyesi olarak hemşerilerimizle birlikte beldemizin geleceğiyle ilgili önümüze koyduğumuz planlar vardı. Bu planlarda sapma olmadan çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ancak 2020 yılı pandemi nedeniyle istediğimiz gibi geçmedi. Pandemi nedeniyle değer verdiğimiz dostlarımızı, kardeşlerimizi, sevdiklerimizi kaybettik. İnşallah bu süreci en az sıkıntıyla atlatırız ve insanlar tekrar bir biriyle kucaklaşır, tokalaşır, bir araya gelerek muhabbet etme fırsatı bulurlar. Belediye çalışmaları olarak göreve geldiğimiz 2004 yılından bugüne Çaydeğirmenimizi vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda hedefledikleri noktaya taşımaya gayret ettik ve taşıdığımızı da düşünüyorum. Göreve geldiğimizde 2 bin 200 olan nüfusumuz bugün 7 bin 500 civarında. Göreve geldiğimizde birçok yerin nüfusu bizden kat kat fazlaydı şimdi bizim beldemizin nüfusunun altında kaldılar." dedi.

ÇEVRE BAKANLIĞI KRİTERLERİNE UYAN TEK PROJE

Beldede sanayi ve toplu konut anlamında güzel çalışmalar yapıldığını kaydeden Gebeş; "Şuan beldemizde bulunan sanayi alanlarında bin 600 civarında çalışan var. Bunlar azımsanacak konular değil. 'Gerçekten çalışmak istiyorum, işe-aşa ihtiyacım var' diyen arkadaşlarımızın tamamına yakınına istihdam yaratma fırsatı bulduk. Bu konuda da yaptığımız çalışmalarla şanslı bir beldeyiz. Park, bahçe, rekreasyon anlamında çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz en güzel projelerden bir tanesi de beldemizin sosyal anlamda eksikliğini hissettiğimiz bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu, rekreasyon alanlarıyla ilgili projemizdir ve artık projemiz son aşamaya geldi. Bu proje Türkiye'de 2019-2020 yılında Çevre Bakanlığınca onaylanan ve destek alan tek proje. Çevre Bakanlığı kriterlerine uyan tek proje. Bu projenin Çaydeğirmeninde uygulanması bizlere ayrı bir heyecan ve gurur veriyor." açıklamasında bulundu.

FİLYOS PROJESİ ZONGULDAK'IN UFKUNU AÇACAK

Gebeş, "Çaydeğirmeni Beldemiz yol güzergahında olması sebebiyle gelişmeye açık yerlerden bir tanesidir. Hükümetimizin üzerinde titizlikle durduğu sayın cumhurbaşkanımızın da talimatlandırdığı Filyos Projesi Zonguldak'ın ufkunu açacak, Zonguldak'ı ekonomik anlamda eski güçlü günlerine getirebilecek ve göç alabilecek hale getirebilecek projelerden bir tanesidir. Bu projenin en önemli ayağının da bu bölgeler olduğunu düşünüyorum. Buralarda sanayi tesisleri yapıldığında insanların bu bölgede ikamet edeceği yerler olacak. Nüfusumuzda yarınlarda çok çok artacak." ifadelerini kullandı.

BELDEMİZİN 30-40 YIL SONRASININ ÇALIŞMALARINI YAPIYORUZ

Şehrin bugünlerden 30-40 yıl sonrasının planlamalarını ve çalışmalarını yaptıklarını ifade eden Gebeş, "Çaydeğirmenimizi geleceğe hazırlıyoruz. Çaydeğirmenimiz emin ellerde. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı olarak 27 yıllık belediyecilik birikimi ve tecrübemizi beldemize hizmet olarak dönüştürmeye gayret ediyoruz. Beldemizde daire amirlerimiz, karakollarımız, okullarımız, sağlık ocağımız ve diğer devlet kurumlarıyla uyum ve istişare içerisindeyiz." dedi.

ÜÇ MİLLETVEKİLİMİZDEN DE DESTEK VE SAMİMİYET GÖRÜYORUZ

Gebeş; "Çaydeğirmeni Beldemiz hükümetimizin imkanlarından faydalanmıştır ve faydalanmaya devam etmektedir. Değerli milletvekillerimiz bu dönem gerçekten çok heyecanlılar. Bizim heyecanımızı da üst seviyeye çıkarttılar. Bu güne kadar hangi proje ile Ankara'ya gittimse üç milletvekilimden de destek ve samimiyet gördüm. Yaptığımız ve yapacağımız projelere hep destek oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İl ve ilçe başkanımıza da bize verdikleri destekler ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Tabi ki en büyük teşekkürü de Çaydeğirmenili hemşerilerime ediyorum. Kendilerine hangi koşullarda gitmişsek hep destek oldular, sahip çıktılar. Çaydeğirmeni Beldemizin adını son yapılan yerel seçimlerde Türkiye'ye duyurdular. Allah'a şükürler olsun Türkiye'de en yüksek oy oranıyla seçilen 5 belediye başkanından bir tanesiyiz. Belki de hiçbir seçim bölgesinde kırılmayacak rekoru burada kırdık ve 9 belediye meclis üyesinin tamamını biz aldık. Buda ayrı bir takdirdir. Çaydeğirmenili hemşerilerime ne kadar teşekkür etsem azdır." sözlerini söyledi.

BELEDİYEMİZİN HİÇBİR BORCU YOK

Belediyenin piyasaya, personele, SGK'ya, vergi dairesine hiçbir borcu bulunmadığına dikkan çeken Gebeş; "Bu da ayrı bir gurur kaynağımızdır. Yaptığımız bütün hizmetleri planlı ve projeli yapıyoruz. Zaten planlamaların olmadığı yerlere baktığımızda belediyeler ekonomik anlamda zordalar ve belediye personeli maaşlarını dahi ödeyemiyorlar. X firmasından Y firmasından malzeme almışlar parasını ödeyemiyorlar. Biz belediyenin görevi olmayan çok hizmetleri de vatandaşımıza sunmaya gayret ettik. Bugün Devrek, Gökçebey ve Çaycuma güzergahlarından insanlar bir takım hizmetlerle ilgili biden destek istiyorlar tamamına yakınına yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÜLKEMİZİN SORUNU BİZİM SORUNUMUZDUR

Gebeş; "Pandemi sürecinde vatandaşlarımıza maske, dezenfektan ve diğer bilgilendirmeler konusunda yardımcı olduk. Belediyecilik sadece bizim sorumluluk alanımızla sınırlı değil bize nerede görev düşüyorsa oradayız ve orada olmaya gayret ediyoruz. Ülkemizin sorunu bizim sorunumuzdur. Çözüm bulmak bizim görevimizdir. Bizler hemşerilerimizin güvenine her zaman layık olmaya çalışacağız. Aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Bundan sonrada sorumluluk bilincimiz artarak devam edecek. Bu vesileyle şimdiden yaklaşmakta olan 2021 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.