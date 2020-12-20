Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaklaşık iki hafta önce Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesine gitmesiyle uyuşturucu kullanan çocukların aileleriyle görüşerek, Vali Abdullah Erin ile emniyet yetkililerine uyuşturucu ile daha sıkı mücadele yapılması talimatı vermişti.

Ceylanpınar ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda uyuşturucu ile mücadeleye hız veren emniyet ekipleri, takibe alarak durdurdukları otomobilde 1 kilo 830 gram esrar maddesi ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği Halil A.'nın kullandığı 63 HN 456 plakalı otomobili takibe aldı. Ekipler, aracı şehir merkezinde durdurup arama yaptı.

Durdurulan araçta yapılan aramada ekipler bagajda 1 kilo 325 gram kurutulmuş, 505 gram ise toz şeklinde toplam 1 kilo 830 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Halil A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.