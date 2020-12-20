Dün akşamın Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Aralık Cumartesi Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

Sisal Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu bu akşam yapılacak olan canlı çekiliş ile gerçekleştirilen ve 89 milyon TL'lik devreden büyük ikramiyenin sahibi için kazandıran numaralar belirlendi mi?. Sayısal Oyunlar, Milli Piyango Online adresi üzerinden yayınlanıyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduğu anda bu başlık altından bilet sorgulama ekranına ulaşabilir, Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın sayfasına erişebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI | 19 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Bu akşam 21.45'da gerçekleşecek çekilişin sonuçları araştırılıyor. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 88 milyonu aşan büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları öğrenmek istiyor…