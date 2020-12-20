Dün akşamın Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Aralık Cumartesi Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

Sisal Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu bu akşam yapılacak olan canlı çekiliş ile gerçekleştirilen ve 89 milyon TL'lik devreden büyük ikramiyenin sahibi için kazandıran numaralar belirlendi mi?. Sayısal Oyunlar, Milli Piyango Online adresi üzerinden yayınlanıyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduğu anda bu başlık altından bilet sorgulama ekranına ulaşabilir, Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın sayfasına erişebilirsiniz.
Bu akşam 21.45'da gerçekleşecek çekilişin sonuçları araştırılıyor. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 88 milyonu aşan büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları öğrenmek istiyor…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Çılgın Sayılsal Loto oyununda bu akşamki çekiliş saat 21.45'te yapılacak. Canlı yayında gerçekleşecek çekiliş sonuçları :
13 49 62 69 79 89 56
Önceki çekilişin sonuçları:
13 49 62 69 79 89 56
Milli Piyango İdaresi (önceki hafta) 9 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 9 - 53 - 62 - 90 - 27 - 13 + 24 (JOKER)
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Sen Seç!
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.